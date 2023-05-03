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Вмешался Генпрокурор РФ. Омичке выплатили 1,5 млн алиментов спустя 10 лет

3 мая 2023, 13:18
Фото: Город55
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После вмешательства Генпрокурора РФ омичка получила 1,5 млн алиментов

Женщина не получала алименты почти 10 лет.

Мужчина не платил алименты с 2014 года и образовался долг свыше 1,5 млн рублей. В итоге женщина обратилась с этой проблемой к Генпрокурору РФ.

Чтобы восстановить права омички прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Омской области. В результате все виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. А с должника начали удерживать деньги в счет погашения долга.

В ходе проверок оказалось, что более 70 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получали алименты. А все дело в том, что ответственные лица просто не направляли информацию в службу приставов.

«В результате прокурорского вмешательства удалось добиться повышения эффективности работы ГУФССП России по Омской области, размер взысканных средств на содержание несовершеннолетних по итогам 2022 г. увеличился на 60% и превысил 500 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Отметим, что в прошлом году около 1,5 тысячи должников были направлены в центр занятости населения.

Омич спрятался в шкафу от приставов из-за долга по алиментам
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#Алименты#Генпрокуратура РФ#Общество#Город#Происшествия#Деньги#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура
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