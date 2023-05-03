Вмешался Генпрокурор РФ. Омичке выплатили 1,5 млн алиментов спустя 10 лет

Мужчина не платил алименты с 2014 года и образовался долг свыше 1,5 млн рублей. В итоге женщина обратилась с этой проблемой к Генпрокурору РФ.



Чтобы восстановить права омички прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Омской области. В результате все виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. А с должника начали удерживать деньги в счет погашения долга.