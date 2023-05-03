Вмешался Генпрокурор РФ. Омичке выплатили 1,5 млн алиментов спустя 10 лет

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Мужчина не платил алименты с 2014 года и образовался долг свыше 1,5 млн рублей. В итоге женщина обратилась с этой проблемой к Генпрокурору РФ.
Чтобы восстановить права омички прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП России по Омской области. В результате все виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. А с должника начали удерживать деньги в счет погашения долга.
В ходе проверок оказалось, что более 70 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получали алименты. А все дело в том, что ответственные лица просто не направляли информацию в службу приставов.
«В результате прокурорского вмешательства удалось добиться повышения эффективности работы ГУФССП России по Омской области, размер взысканных средств на содержание несовершеннолетних по итогам 2022 г. увеличился на 60% и превысил 500 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
Отметим, что в прошлом году около 1,5 тысячи должников были направлены в центр занятости населения.