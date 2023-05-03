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В центре Омска планируют расширить сквер имени Карбышева

3 мая 2023, 11:16
Фото: Google карты
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В настоящее время на участке вдоль улицы Жукова убирают бетонный забор. Его признали самовольно установленным движимым имуществом.

В центре Омска планируют расширить сквер имени Карбышева. Речь идет о земельном участке, находящемся в собственности муниципалитета, между улицей Жукова и зданием таможни.

«В перспективе на этом участке планируется благоустройство и озеленение, территория сквера имени Д. М. Карбышева будет расширена», — рассказали в мэрии.

В настоящее время на участке убирают бетонный забор. Его признали самовольно установленным движимым имуществом. Ограждение простояло на участке не одно десятилетие. Распоряжение о его демонтаже подписал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев. До 10 мая забор обещают убрать.

Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
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#Евгений Игишев#Благоустройство#Благоустройство города#Сквер#Парки и скверы#Город#Строительство#Омск
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