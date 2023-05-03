Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В центре Омска планируют расширить сквер имени Карбышева. Речь идет о земельном участке, находящемся в собственности муниципалитета, между улицей Жукова и зданием таможни.
«В перспективе на этом участке планируется благоустройство и озеленение, территория сквера имени Д. М. Карбышева будет расширена», — рассказали в мэрии.
В настоящее время на участке убирают бетонный забор. Его признали самовольно установленным движимым имуществом. Ограждение простояло на участке не одно десятилетие. Распоряжение о его демонтаже подписал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев. До 10 мая забор обещают убрать.