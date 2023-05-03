В центре Омска планируют расширить сквер имени Карбышева

В настоящее время на участке убирают бетонный забор. Его признали самовольно установленным движимым имуществом. Ограждение простояло на участке не одно десятилетие. Распоряжение о его демонтаже подписал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев. До 10 мая забор обещают убрать.