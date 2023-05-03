В Самаре планируется открыть школу подготовки пилотов вертолетов

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Published Сегодня, 05:59
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Предполагается, что школа займет участок земли в три гектара, но пока неизвестны характеристики самого объекта, пишет Общественная служба новостей.
Помимо этого, на территории школы планируется построить вертолетную площадку.
Ранее в Самарской области начали ликвидировать мертвый город, расположенный вблизи села Водино. На этой территории уже начались работы по сносу нескольких зданий, включая две пятиэтажки, четыре двухэтажных дома и несколько одноэтажных сооружений.