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Published Сегодня, 05:59

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В Самаре планируется открыть школу подготовки пилотов вертолетов

3 мая 2023, 05:59
Согласно проекту постановления правительства Самарской области об утверждении схемы территориального планирования в регионе, в ближайшее время на территории стадиона «Солидарность Арена» в Самаре может появиться школа подготовки пилотов вертолетной авиации.

Предполагается, что школа займет участок земли в три гектара, но пока неизвестны характеристики самого объекта, пишет Общественная служба новостей.

Помимо этого, на территории школы планируется построить вертолетную площадку.

Ранее в Самарской области начали ликвидировать мертвый город, расположенный вблизи села Водино. На этой территории уже начались работы по сносу нескольких зданий, включая две пятиэтажки, четыре двухэтажных дома и несколько одноэтажных сооружений.

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