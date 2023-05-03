В РФ предложили увеличить финансирование научных исследований

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Она отметила, что расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в процентах от ВВП являются одним из экономических показателей, используемых для сравнения стран, пишет RT.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость НИОКР для создания новых востребованных промышленностью технологий, а в связи с санкциями, Россия должна уделить особое внимание этой сфере.
По ее словам, она получила конкретные предложения о законодательном стимулировании развития целевых фондов, созданных для некоммерческих целей, и НИОКР от преподавателей и студентов Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова.
В рамках этой инициативы предлагается, в частности, освободить от налога на прибыль те доходы компаний, которые были получены от научно-исследовательской деятельности, если она велась в кооперации бизнеса и опорных вузов.
Также одна из идей связана с увеличением лимитов выручки и прибыли, при которых участник проекта «Сколково» будет освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в течение десяти лет со дня получения статуса участника проекта.
По мнению Лантратовой, такие предложения помогут увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований и укрепят отечественный технологический суверенитет.