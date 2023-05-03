В Омске одобрили проект строительства проблемного долгостроя по улице 70 лет Октября

По планам жилье хотели ввести в эксплуатацию до конца 2013 года. Однако этого так и не произошло. Фирма «Конто», не пережив финансовый кризис 2008 года, стала банкротом. В 2013 году права застройщика перешли к ЖСК «Кристалл», который тоже не справился с поставленной задачей. В результате в сентябре 2021 года ЖСК «Кристалл» и региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключили соглашение о передаче прав застройщика.