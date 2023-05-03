В Омске одобрили проект строительства проблемного долгостроя по улице 70 лет Октября

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
В Омске для проблемного строящегося дома по адресу улице 70 лет Октября, 3 к. 4 подготовили проектную документацию. Городу55 стало известно, что проект от ООО «Сибгеопроект» (директор и учредитель — Никита Иванов) уже получил положительное заключение экспертизы. В качестве экспертной организации выступило общество с ограниченной ответственностью «Академэкспертиза».
Напомним, что дом на 70 лет Октября «Домостроительная компания „Конто“ Алексея и Федора Коношановых начала строить еще в 2005 году. Многоэтажка должна была войти в состав квартала „Высокие бульвары“. Согласно проекту, в 18-этажном здании (один этаж — подземный) будет 157 квартир. Жилая площадь составит 9944 кв. м, а нежилая — 596 кв. м.
По планам жилье хотели ввести в эксплуатацию до конца 2013 года. Однако этого так и не произошло. Фирма «Конто», не пережив финансовый кризис 2008 года, стала банкротом. В 2013 году права застройщика перешли к ЖСК «Кристалл», который тоже не справился с поставленной задачей. В результате в сентябре 2021 года ЖСК «Кристалл» и региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключили соглашение о передаче прав застройщика.
Для брошенного долгостроя на 70 лет Октября в сентябре прошлого года нашли проектировщика — ООО «Сибгеопроект». Ему предстояло за 5,28 млн рублей подготовить проект для дальнейшей достройки высотки.
При этом по оценке фонда завершение строительных работ обойдется в 281 млн рублей. Сам застройщик отмечает, что на строительство и ввод в эксплуатацию ему понадобиться еще один год.
«Завершение строительно-монтажных работ и ввод многоквартирного дома в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2024 года», — говорят в региональном фонде.
Отметим, что согласно дорожной карте облправительства, строительная готовность дома составляет всего 25%. Своих квартир в высотке на 70 лет Октября дожидаются 53 дольщика.
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, кстати, выступает застройщиком 10 проблемных домов на территории Омска: 1 многоквартирный дом — в Октябрьском округе и по 3 дома — в Кировском, Советском и Октябрьском округах.