В Омске начали обновлять дорожную разметку

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Сегодня, 3 марта, мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что в городе продолжают обновлять дорожную разметку.
Новая разметка уже готова на площади Победы, Соборной площади, на улицах 22 Апреля, Химиков, Иртышской набережной, а также на трассе, которая ведет к Омскому автобронетанковому инженерному институту.
А сегодня бригады дорожников обновят разметку на улице Кирова, Дианова, 2-й Солнечной, 7-й Северной и Красном Пути.
«С начала сезона силами городского „Транссигнала“ и привлеченного подрядчика на омские улицы нанесено 21 429,1 м. кв. разметки», — сообщил мэр Омска.