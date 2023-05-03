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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

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В Омске начали обновлять дорожную разметку

3 мая 2023, 09:28
Фото: Город55
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Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Сегодня, 3 марта, мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что в городе продолжают обновлять дорожную разметку.

Новая разметка уже готова на площади Победы, Соборной площади, на улицах 22 Апреля, Химиков, Иртышской набережной, а также на трассе, которая ведет к Омскому автобронетанковому инженерному институту.

А сегодня бригады дорожников обновят разметку на улице Кирова, Дианова, 2-й Солнечной, 7-й Северной и Красном Пути.

«С начала сезона силами городского „Транссигнала“ и привлеченного подрядчика на омские улицы нанесено 21 429,1 м. кв. разметки», — сообщил мэр Омска.
Фото: Телеграм-канал Сергей Шелест
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#Дорожная разметка#Мэр Омска#Общество#Город#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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