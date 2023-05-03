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В Карелии зарегистрированы два случая туляремии

3 мая 2023, 07:56
Михаил Охлопков, глава минздрава Карелии, сообщил о двух случаях туляремии в регионе. По его словам, заболевшие были выявлены в Кондопожском и Сортавальском районах.

Охлопков пояснил, что туляремия является инфекционным заболеванием, которое проявляется в виде лихорадки, интоксикации и различных клинических проявлений, в зависимости от механизма заражения, пишет ФедералПресс. Болезнь является очень заразной, восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Она относится к особо опасным инфекциям и может передаваться при укусе больного животного или членистоногого, а также при употреблении инфицированных продуктов питания. Однако от человека туляремия не передается.

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