В Карелии зарегистрированы два случая туляремии

Охлопков пояснил, что туляремия является инфекционным заболеванием, которое проявляется в виде лихорадки, интоксикации и различных клинических проявлений, в зависимости от механизма заражения, пишет ФедералПресс. Болезнь является очень заразной, восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Она относится к особо опасным инфекциям и может передаваться при укусе больного животного или членистоногого, а также при употреблении инфицированных продуктов питания. Однако от человека туляремия не передается.