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Шеф-повар назвал лучшие виды мяса для весеннего барбекю

3 мая 2023, 13:47
Известный шеф-повар открыл россиянам секреты приготовления удачного шашлыка.

В беседе с News.ru известный шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что наиболее подходящим для приготовления шашлыков является охлажденное мясо, которое продают на развес. Чтобы при покупке безошибочно оценить качество такого мяса, необходимо изучить его цвет, упругость, а также узнать, было ли оно заморожено.

Крюков рекомендовал россиянам не покупать готовые наборы для шашлыка, особенно в маринаде, сделанном на основе майонеза, поскольку в такие наборы часто кладут некачественное мясо, недостатки которого скрывает маринад. Что же касается самодельного маринада, шеф предложил готовить его, ориентируясь на собственный вкус и на сорта мяса. С точки зрения Крюкова, удачным является «советский» рецепт на основе уксуса, лаврового листа, черного перца и соли. В смесь можно добавить чабрец или паприку для пикантности и размягчения шашлыка.

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