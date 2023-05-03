Шеф-повар назвал лучшие виды мяса для весеннего барбекю

Крюков рекомендовал россиянам не покупать готовые наборы для шашлыка, особенно в маринаде, сделанном на основе майонеза, поскольку в такие наборы часто кладут некачественное мясо, недостатки которого скрывает маринад. Что же касается самодельного маринада, шеф предложил готовить его, ориентируясь на собственный вкус и на сорта мяса. С точки зрения Крюкова, удачным является «советский» рецепт на основе уксуса, лаврового листа, черного перца и соли. В смесь можно добавить чабрец или паприку для пикантности и размягчения шашлыка.