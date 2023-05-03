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Рэперша Инстасамка оказалась в черном списке инфоцыган

3 мая 2023, 07:51
Федеральная налоговая служба России приостановила все операции по счетам рэперши Инстасамки (настоящее имя - Дарья Зотеева).

 

Эту информацию сообщил телеграм-канал Mash, который отметил, что Инстасамка попала в черный список инфоцыган, на которых проверяются налоговые и финансовые вопросы, пишет ФедералПресс. Проблемы у артистки начались после того, как на нее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и она была проверена прокуратурой и СК. Сейчас рэпершу будут проверять на соблюдение налогового законодательства, поэтому ФНС заблокировала все операции по ее счетам. Ранее в этом году Инстасамка уже извинилась перед общественностью за свои поступки.



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