Рэперша Инстасамка оказалась в черном списке инфоцыган

Эту информацию сообщил телеграм-канал Mash, который отметил, что Инстасамка попала в черный список инфоцыган, на которых проверяются налоговые и финансовые вопросы, пишет ФедералПресс. Проблемы у артистки начались после того, как на нее обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и она была проверена прокуратурой и СК. Сейчас рэпершу будут проверять на соблюдение налогового законодательства, поэтому ФНС заблокировала все операции по ее счетам. Ранее в этом году Инстасамка уже извинилась перед общественностью за свои поступки.