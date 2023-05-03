Путь к квартире мечты: как законно сделать перепланировку

Типовые квартиры не всегда отвечают требованиям семей, которые в них живут. Способ создать вокруг себя комфортное и современное пространство есть — перепланировка. Важно только, воплотив задумку в жизнь, ничего не нарушить и никому не навредить.

Строго по закону Все действия необходимо согласовывать с компетентными органами, а результат — фиксировать в техпаспорте квартиры. За самовольные изменения хозяевам жилья грозит штраф. Их могут обязать вернуть первоначальный вид квартире или вовсе выставить недвижимость на торги. Запреты Планируя, какой будет квартира, важно не забывать, что в законодательстве зафиксированы виды работ, которые нельзя производить. Согласовать их не удастся: — в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий нельзя расширять и пробивать проемы; — не разрешается использовать балконы, эркеры и лоджии не по назначению, размещать на них громоздкие и тяжелые вещи; — запрещено нарушать прочность несущих конструкций здания, работу инженерных систем и противопожарных устройств; — нельзя изменять внешний вид фасадов. Как не испортить жизнь соседям «Мокрые» зоны. Самый частый вид изменений в квартирах. Если вам согласовали перенос раковин, ванны, душевой кабины или унитаза, важно сделать качественную гидроизоляцию. Эта процедура оформляется актами скрытых работ. Новые «мокрые» точки должны быть смонтированы так, чтобы оставался доступ к коммуникациям. Вентиляция. Полный или даже частичный демонтаж венткоробов запрещен категорически. Воздуховода, который обеспечивает жильцам нормальную вентиляцию. Если вы его срезаете, то одновременно вы перекрываете кислород вашим соседям. Снос несущих стен. Такой вид перепланировки можно согласовать, но в проекте должно быть предусмотрено усиление — его рассчитывают специалисты из компании, которая должна быть членом строительной саморегулируемой организации. Резку стены производят специальным инструментом, иначе теряется прочность конструкции, могут пойти трещины, что небезопасно для всех жильцов дома. Вынос батареи на балкон. Такое решение увеличивает нагрузку на всю отопительную систему, а если вода зимой в батарее замерзнет, то батарея не выдержит и лопнет, тогда горячая вода зальет соседей. Согласовать по закону радиатор на балконе не получится, вопрос с отоплением этой зоны придется решать другим способом — например, установить электрические полы. Подключение теплых полов к центральному отоплению. Тоже запрещенный вид работ. Это существенно влияет на тепловой баланс всего стояка. Давление в трубах рассчитано на определенный объем и этажность, поэтому часть квартир попросту лишится тепла. Пять шагов к обновленной квартире Если решение о перепланировке окончательно принято, можно приступать. В Росреестре перечислили основные этапы, которые надо пройти: Подготовьте документы На этом этапе нужно подготовить и оформить проект перепланировки. Собрав правоустанавливающие документы и заручившись согласием всех остальных собственников, проект надо согласовать с органом местного самоуправления. Получите разрешение Срок рассмотрения заявки составляет 45 дней. Если поступил отказ, его можно оспорить в судебном порядке. В случае положительного решения можно приступать к следующему этапу. Сделайте перепланировку Когда все согласования получены, наступает самый приятный момент — преображение квартиры. Важно придерживаться утвержденного проекта. Зарегистрируйте изменения Завершение перепланировки подтверждает приемочная комиссия. На основании акта, подписанного этим органом, Росреестр вносит изменения в ЕГРН. Наслаждайтесь Перепланировка позволяет решить множество задач. Изменив конфигурацию помещений, можно добавить простора там, где его не хватало, грамотно зонировать пространство, выделить места для хранения. Главное — согласовать все вовремя и по всем правилам. Это позволит сохранить деньги и избежать множества неприятных моментов. Дополнительная защита Во время любого ремонта, тем более когда он затрагивает коммуникации, может произойти непредвиденное. Чтобы после своей квартиры не ремонтировать жилье соседей, например, из-за внезапного потопа, оформите страховой полис. Важно, чтобы в него входило страхование вашей гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ. Такой полис «Персональное решение» предлагает страховая компания «СОГАЗ». Кроме того, можно включить дополнительные опции — возмещение расходов на экспертизу, судебные расходы в пределах установленных лимитов.