Ранее Город55 писал о количестве бюджетных мест, предусмотренных в вузах в новом учебном году. Больше возможностей поступить бесплатно будет у абитуриентов ОмГТУ, ОмГАУ и ОмГПУ. К слову, не так давно был обнародован рейтинг лучших российских вузов 2023 года. В топ-100 попали два высших учебных заведения Омска.