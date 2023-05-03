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Прощание со школой. Названа дата последнего звонка в Омске

3 мая 2023, 08:13
Фото: Город55
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Стало известно, когда в Омске состоится последний звонок

Праздник в честь окончания школы проведут в 20-тых числах этого месяца.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального министерства образования, последний звонок организуют во всех школах в понедельник, 22 мая. Выпускные для одиннадцатиклассников проведут 24 июня, а для девятиклассников торжественные вечера состоятся 30 июня.

Согласно информации источника Города55 в администрации, в Омске 4684 выпускника 11 классов сдают ЕГЭ. Девятиклассников же, сдающих ГИА, на территории города больше — 12216 человек.

Ранее Город55 писал о количестве бюджетных мест, предусмотренных в вузах в новом учебном году. Больше возможностей поступить бесплатно будет у абитуриентов ОмГТУ, ОмГАУ и ОмГПУ. К слову, не так давно был обнародован рейтинг лучших российских вузов 2023 года. В топ-100 попали два высших учебных заведения Омска.

Два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России
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#Алина Ясинская#Последний звонок#Выпускники#Выпускной 2023#Общество#Образование#Новости
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