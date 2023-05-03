Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального министерства образования, последний звонок организуют во всех школах в понедельник, 22 мая. Выпускные для одиннадцатиклассников проведут 24 июня, а для девятиклассников торжественные вечера состоятся 30 июня.
Согласно информации источника Города55 в администрации, в Омске 4684 выпускника 11 классов сдают ЕГЭ. Девятиклассников же, сдающих ГИА, на территории города больше — 12216 человек.
Ранее Город55 писал о количестве бюджетных мест, предусмотренных в вузах в новом учебном году. Больше возможностей поступить бесплатно будет у абитуриентов ОмГТУ, ОмГАУ и ОмГПУ. К слову, не так давно был обнародован рейтинг лучших российских вузов 2023 года. В топ-100 попали два высших учебных заведения Омска.