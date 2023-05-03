Празднование Дня Победы, иномарки из Казахстана и грядущее похолодание. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. Стало известно, какие мероприятия подготовили для омичей ко Дню Победы
Омичам рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в преддверии 78-й Победы в Великой Отечественной войне. Уже завтра, 4 мая, на бульваре Победы пройдет открытие обновленной Аллеи славы. А с 4 до 6 часов в сквере Энтузиастов запланирована концертная программа «День Победы начинается с тебя». На следующий день от стелы «Город трудовой доблести» стартует мотопробег «Вперед, к Победе!». В этот же день состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Курской битвы. А в два часа дня начнется праздничный концерт «Песни военных лет». 7 мая в акватории РЭБ запланирован праздник водных видов спорта, приуроченный ко Дню Победы. 8 мая у «G-Drive Арены» стартуют соревнования по велосипедному спорту. Кроме того, в Советском парке состоится программа «Вальс Победного дня». В День Победы, 9 мая, с 11 до 17 часов в парке 30-летия Победы запланирован гражданско-патриотический проект «Великая Победа! Время жить! Время помнить!». Отметим, что торжественный парад пройдет с 12 до 13 часов на Соборной площади. А еще в этот день запланирован военно-исторический фестиваль «Ретроспектива военных лет».
Новость №2. В омские автосалоны стали поставлять подержанные иномарки из Казахстана
Сегодня, 3 мая, в пресс-службе регионального отделения Банка России сообщили, что в омских автосалонах стало больше подержанных иномарок, поставляемых из Казахстана. Выходит, что покупка машин в соседней стране и последующая перепродажа в Омске помогает сдерживать цены на импортные авто с пробегом. Однако при этом продажи новых авто упали на 60% по сравнению с 2022 годом. Весной прошлого года омичи скупили почти все новые иномарки в автосалонах. Дилеры уточнили, что тогда спрос вырос на все модели и за машинами приезжали и из других регионов.
Новость №3. После праздников в Омске похолодает
После 9 мая температура воздуха в Омске начнет постепенно снижаться. Согласно данным Ventusky, в четверг, 11 мая, температура воздуха ночью составит от + 8 до + 15 градусов, днем до +20. На следующий день характер погоды существенно не изменится. Однако 13 мая столбик термометра опустится до отметки +3 градуса. Отметим, что серьезных осадков в регионе не предвидится. Ранее Росгидрометцентр России сообщил долгосрочный прогноз на май. Выяснилось, что в последний месяц весны температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.Также известно, что 6 и 7 мая омичей ждет потепление до +30 градусов.