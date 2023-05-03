Празднование Дня Победы, иномарки из Казахстана и грядущее похолодание. Омск сегодня

Омичам рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в преддверии 78-й Победы в Великой Отечественной войне. Уже завтра, 4 мая, на бульваре Победы пройдет открытие обновленной Аллеи славы. А с 4 до 6 часов в сквере Энтузиастов запланирована концертная программа «День Победы начинается с тебя». На следующий день от стелы «Город трудовой доблести» стартует мотопробег «Вперед, к Победе!». В этот же день состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Курской битвы. А в два часа дня начнется праздничный концерт «Песни военных лет». 7 мая в акватории РЭБ запланирован праздник водных видов спорта, приуроченный ко Дню Победы. 8 мая у «G-Drive Арены» стартуют соревнования по велосипедному спорту. Кроме того, в Советском парке состоится программа «Вальс Победного дня». В День Победы, 9 мая, с 11 до 17 часов в парке 30-летия Победы запланирован гражданско-патриотический проект «Великая Победа! Время жить! Время помнить!». Отметим, что торжественный парад пройдет с 12 до 13 часов на Соборной площади. А еще в этот день запланирован военно-исторический фестиваль «Ретроспектива военных лет».