Попытка №4. Омскую типографию опять выставили на торги

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
В Омской области вновь выставили на продажу Русско-Полянскую типографию. Начальная цена составила 4,5 миллиона рублей. Однако еженедельно цена будет падать на 10%, если покупатель так и не найдется.
Имущество на торги выставил конкурсный управляющий ООО «Русско-Полянская районная типография». Типография находится в поселке Русская поляна по адресу Переулок ВОВ, 6.
Прием заявок на участие в аукционе начнется с 10 мая, а закончится 5 июля. В лот включено нежилое помещение площадью 523,3 квадратных метра, а также гараж и право долгосрочной аренды земельного участка под этими объектами.
Напомним, еще в 2021 году суд признал ООО «Русско-Полянская районная типография» несостоятельным. Типографию уже выставляли на продажу в феврале и апреле 2023 года, но покупатель так и не нашелся.