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Попытка №4. Омскую типографию опять выставили на торги

3 мая 2023, 08:44
Фото: Город55
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В Омской области выставили на продажу типографию за 4,5 млн рублей

Еженедельно цена будет падать на 10%, если покупатель так и не найдется.

В Омской области вновь выставили на продажу Русско-Полянскую типографию. Начальная цена составила 4,5 миллиона рублей. Однако еженедельно цена будет падать на 10%, если покупатель так и не найдется.

Имущество на торги выставил конкурсный управляющий ООО «Русско-Полянская районная типография». Типография находится в поселке Русская поляна по адресу Переулок ВОВ, 6.

Прием заявок на участие в аукционе начнется с 10 мая, а закончится 5 июля. В лот включено нежилое помещение площадью 523,3 квадратных метра, а также гараж и право долгосрочной аренды земельного участка под этими объектами.

Напомним, еще в 2021 году суд признал ООО «Русско-Полянская районная типография» несостоятельным. Типографию уже выставляли на продажу в феврале и апреле 2023 года, но покупатель так и не нашелся.

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#Омская областная типография#Торги#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Продажа#Деньги
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