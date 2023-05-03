Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут со строительством детсадов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев озаботился строительством детских садов в рамках национального проекта «Демография». Под чересчур пристальное внимание попала Омская область.
«По оценке специалистов, существует риск несвоевременного завершения строительства семи детских садов в Иркутской и Омской областях. Высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению ввода всех запланированных объектов в 2023 году», - сообщается на официальном сайте Полпреда.
Контролировать возведение этих объектов поручили главному федеральному инспектору по Омской области Ивану Нецкину.
«Строительство детских дошкольных учреждений должно быть завершено в текущем году – этот вопрос чрезвычайно важен для жителей наших регионов. По каждому отстающему объекту необходимо провести детальный анализ и во взаимодействии с представителями федеральных органов власти, надзорных органов проработать возникшие сложности», – считает Анатолий Серышев.
Напомним, о проблемах со строительством детских садов и школ в регионе Город55 рассказывал уже не единожды. В частности, задержка с их сдачей уже обошлась бюджету более чем в 1.5 млрд рублей, переросла в уголовные дела и отставки министра строительства и его заместителей.