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Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут со строительством детсадов

3 мая 2023, 12:40
Фото: 1MI
Все дошлкольные учреждения должы быть достроены в этом году
При этом в ведомстве заявили, что все дошкольные учреждения должны быть сданы в текущем году.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев озаботился строительством детских садов в рамках национального проекта «Демография».  Под чересчур пристальное внимание попала Омская область.

«По оценке специалистов, существует риск несвоевременного завершения строительства семи детских садов в Иркутской и Омской областях. Высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению ввода всех запланированных объектов в 2023 году», - сообщается на официальном сайте Полпреда.

Контролировать возведение этих объектов поручили главному федеральному инспектору по Омской области Ивану Нецкину.

«Строительство детских дошкольных учреждений должно быть завершено в текущем году – этот вопрос чрезвычайно важен для жителей наших регионов. По каждому отстающему объекту необходимо провести детальный анализ и во взаимодействии с представителями федеральных органов власти, надзорных органов проработать возникшие сложности», – считает Анатолий Серышев.

Напомним, о проблемах со строительством детских садов и школ в регионе Город55 рассказывал уже не единожды. В частности, задержка с их сдачей уже обошлась бюджету более чем в 1.5 млрд рублей, переросла в уголовные дела и отставки министра строительства и его заместителей.

Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
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#Василий Попов#Уголовное дело#Школы#Детские сады#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Россия#Анатолий серышев
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