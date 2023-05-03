Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут со строительством детсадов

Напомним, о проблемах со строительством детских садов и школ в регионе Город55 рассказывал уже не единожды. В частности, задержка с их сдачей уже обошлась бюджету более чем в 1.5 млрд рублей, переросла в уголовные дела и отставки министра строительства и его заместителей.