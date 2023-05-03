Омский депимущества выиграл суд у МВК «Моя история» и фонда Полежаева

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к целому ряду юридических лиц. В их числе два ООО с одинаковым названием, «Торговый центр „Континент“» (оба связаны с известным бизнесменом Валерием Кокориным), а также БУ «Музейно-выставочный комплекс „Моя история“», Омский историко-краеведческий музей, Агентство развития и инвестиций Омской области, Фонд стратегического развития Омской области, строительная компания «Стройтрансгрупп» и фонд «Духовное наследие», учрежденный бывшим губернатором Леонидом Полежаевым.
Суть дела нам рассказали в «Моей истории».
— У нас с 2017 года не урегулированы земельные отношения, — объяснила директор бюджетного учреждения Ольга Безродная. — Не было согласованной методики расчетов арендной платы, причина тому — сложность заключения арендного договора со множественными лицами. С другой стороны, нет возможности выделить в кадастре землю, которая сейчас принадлежит городу Омску, и передать ее в Омскую область для наделения нашей организации на правах безвозмездного бессрочного пользования.
Целый ряд юрлиц оказался в примерно одинаковом положении, причем самым большим по площади земельным участком пользуется как раз БУ «МВК „Моя история“. Депимущества привлек все эти организации к солидарной ответственности, требуя взыскать с них неосновательное обогащение в общей сложности на 3,6 млн рублей.
Суд постановил: удовлетворить требования истца частично. Двум «Континентам» придется заплатить в общей сложности 73 тысячи рублей, краеведческому музею — 61 тысячу, Агентству развития и инвестиций — 996 тысяч, «Духовному наследию» — 161 тысячу, «Стройтрансгрупп» — 194 тысячи, Фонду стратегического развития — 120 тысяч. Наконец, «Моя история» должна выплатить 1,74 млн рублей. Таким образом, истец получит 3,34 млн рублей.
— После вступления в силу решения суда мы планируем начать процесс заключения договора, — рассказала Городу55 Ольга Безродная.
Стоит отметить, что в краеведческом музее об иске депимущества не знают: в пресс-службе нам рассказали, что представителей музея не вызывали в суд.