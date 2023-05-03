Омский депимущества выиграл суд у МВК «Моя история» и фонда Полежаева

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к целому ряду юридических лиц. В их числе два ООО с одинаковым названием, «Торговый центр „Континент“» (оба связаны с известным бизнесменом Валерием Кокориным), а также БУ «Музейно-выставочный комплекс „Моя история“», Омский историко-краеведческий музей, Агентство развития и инвестиций Омской области, Фонд стратегического развития Омской области, строительная компания «Стройтрансгрупп» и фонд «Духовное наследие», учрежденный бывшим губернатором Леонидом Полежаевым.