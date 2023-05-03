Омский «Авангард» подписал защитника Романа Абросимова

Свою карьеру Абросимов начинал в казанском клубе МХЛ «Ирбис», затем играл в клубе ВХЛ «Барс» и «Ак Барсе». Затем были ХК «Сочи», «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь». В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.