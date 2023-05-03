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Омский «Авангард» подписал защитника Романа Абросимова

3 мая 2023, 05:02
Фото: ХК Авангард
В прошедшем сезоне Роман Абросимов играл за Витязь
Контракт с 28-летним хоккеистом заключен на 2 года.

В хоккейном клубе «Авангард» сообщили о подписании еще одного новичка. Им стал 28-летний защитник Роман Абросимов.  Контракт с ним заключен на 2 года.

«Абросимов – выпускник казанской школы хоккея, дисциплинированный габаритный защитник с атакующими навыками. Умеет вести силовую борьбу и блокировать броски, должен помочь при игре в меньшинстве. Одно из его главных и крайне важных нам качеств – это игровая дисциплина. Показатель полезности «+16» за 47 матчей в «Витязе» говорит сам за себя», - пояснили генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.

Свою карьеру Абросимов начинал в казанском клубе МХЛ «Ирбис», затем играл в клубе ВХЛ «Барс» и «Ак Барсе». Затем были ХК «Сочи», «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь». В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Роман Абросимов#Антон Курьянов
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