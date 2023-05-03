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Омских дачников перепугал труп на садовом участке

3 мая 2023, 04:53
Фото: 1MI
Предварительно мужчина скончался от асфиксии
Предварительно, по заключению экспертов, погибший скончался от асфиксии.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 45-летнего мужчины, тело которого нашли на одном из дачных участков в СНТ «Изыскатель» в Центральном округе. В силовые структуры о страшной находке сообщили перепуганные жители садоводства.

«Во вторник, 2 мая, около 14:49 поступило сообщение от очевидцев, что на одном из участков обнаружено тело мужчины. Предварительно, следов криминала или насилия на трупе не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По заключению судмедэкспертов, мужчина скончался от механической асфиксии, однако точные причины смерти будут установлены только после вскрытия в морге.

Известно, что погибший был зарегистрирован в одном из домов на улице 5-й Северной и ранее был судим за наркотики.

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