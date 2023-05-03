Омских дачников перепугал труп на садовом участке

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 45-летнего мужчины, тело которого нашли на одном из дачных участков в СНТ «Изыскатель» в Центральном округе. В силовые структуры о страшной находке сообщили перепуганные жители садоводства.
«Во вторник, 2 мая, около 14:49 поступило сообщение от очевидцев, что на одном из участков обнаружено тело мужчины. Предварительно, следов криминала или насилия на трупе не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По заключению судмедэкспертов, мужчина скончался от механической асфиксии, однако точные причины смерти будут установлены только после вскрытия в морге.
Известно, что погибший был зарегистрирован в одном из домов на улице 5-й Северной и ранее был судим за наркотики.