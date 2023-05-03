Омские заключенные в 2022 году стали чаще болеть ВИЧ, но реже — туберкулезом

К концу 2022 года в них содержалось 5978 подозреваемых, обвиняемых и осужденных при лимите наполнения 14054 мест. По сравнению с 2021 годом — на 944 человек меньше. Меньше стало и людей, осужденных к принудительным работам — 363 человека при лимите наполнения исправительного центра и изолированных участков в 869 мест.