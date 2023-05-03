Омские заключенные в 2022 году стали чаще болеть ВИЧ, но реже — туберкулезом

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Омской области, который Ирина Касьянова представила депутатам Заксобрания и представителям СМИ, один из разделов посвящен лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
К концу 2022 года в них содержалось 5978 подозреваемых, обвиняемых и осужденных при лимите наполнения 14054 мест. По сравнению с 2021 годом — на 944 человек меньше. Меньше стало и людей, осужденных к принудительным работам — 363 человека при лимите наполнения исправительного центра и изолированных участков в 869 мест.
Важные сведения в докладе содержатся по смертности и заболеваемости людей, содержащихся в учреждениях УФСИН по Омской области.
Из-за различных заболеваний (туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции, острых нарушений мозгового кровообращения, онкологии) в прошлом году умерли 23 человека. Среди сидящих в СИЗО случаев смерти в 2022-м не регистрировали.
За прошлый год подозреваемые, обвиняемые и осужденные стали чаще болеть коронавирусом. Диагноз подтвердился у 19 человек (для сравнения в 2021-м больных ковидом было 14). Увеличилась в том числе и заболеваемость ВИЧ.
«За 12 месяцев 2022 года на 13,2% выросло число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц: выявлено 83 человека (в 2021-м — 77), из них 72 — вновь арестованных и 11 — осужденных», — сообщает омбудсмен.
Число ВИЧ-инфицированных, которые содержатся в учреждениях, составило 998 человек.
Зато стало меньше людей с туберкулезом. Так, количество больных активным туберкулезом снизилось на 18,5%.
«На 30 декабря 2022 года в учреждениях УФСИН содержалось 198 человек, больных туберкулезом (в 2021 году — 243)», — уточняется в докладе уполномоченного.