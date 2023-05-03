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Омские заключенные в 2022 году стали чаще болеть ВИЧ, но реже — туберкулезом

3 мая 2023, 04:34
Фото: Город55
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Число больных активным туберкулезом в учреждениях УФСИН наоборот снизилось на 18,5%.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Омской области, который Ирина Касьянова представила депутатам Заксобрания и представителям СМИ, один из разделов посвящен лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

К концу 2022 года в них содержалось 5978 подозреваемых, обвиняемых и осужденных при лимите наполнения 14054 мест. По сравнению с 2021 годом — на 944 человек меньше. Меньше стало и людей, осужденных к принудительным работам — 363 человека при лимите наполнения исправительного центра и изолированных участков в 869 мест.

Важные сведения в докладе содержатся по смертности и заболеваемости людей, содержащихся в учреждениях УФСИН по Омской области.

Из-за различных заболеваний (туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции, острых нарушений мозгового кровообращения, онкологии) в прошлом году умерли 23 человека. Среди сидящих в СИЗО случаев смерти в 2022-м не регистрировали.

За прошлый год подозреваемые, обвиняемые и осужденные стали чаще болеть коронавирусом. Диагноз подтвердился у 19 человек (для сравнения в 2021-м больных ковидом было 14). Увеличилась в том числе и заболеваемость ВИЧ.

«За 12 месяцев 2022 года на 13,2% выросло число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц: выявлено 83 человека (в 2021-м — 77), из них 72 — вновь арестованных и 11 — осужденных», — сообщает омбудсмен.

Число ВИЧ-инфицированных, которые содержатся в учреждениях, составило 998 человек.

Зато стало меньше людей с туберкулезом. Так, количество больных активным туберкулезом снизилось на 18,5%.

«На 30 декабря 2022 года в учреждениях УФСИН содержалось 198 человек, больных туберкулезом (в 2021 году — 243)», — уточняется в докладе уполномоченного.
И дети, и пенсионеры. В Омской области к инвалидам относится 7,5% населения
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#Юлия Истомина#УФСИН#СИЗО#Заключенные#Осужденные#Заболеваемость#Смертность#Уполномоченный по правам человека#Ирина Касьянова#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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