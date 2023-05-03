«Омскэлектро» обучает школьников основам электробезопасности

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В этом году АО «Омскэлектро» в сотрудничестве с департаментом образования Омска проводят в школах специальные уроки по электробезопасности. Ученикам всех возрастов рассказывают о том, чем опасно электричество, и какие правила поведения необходимо соблюдать, чтобы уберечь себя от несчастного случая.
Один из таких уроков в конце апреля впервые прошел в омской средней общеобразовательной школе №7 им. Героя Светского Союза Михаила Кузьмина на бульваре Архитекторов, 10/1. Слушателями стали семиклассники. Как во время своей лекции отметила инженер «Омскэлектро» Александра Гавриленко, электрический ток коварен тем, что его нельзя увидеть, услышать или еще как-то почувствовать, пока через тело не пройдет заряд и станет слишком поздно. Поэтому знать и помнить основы электробезопасности жизненно необходимо.
«В прошлом году в Омске были случаи, когда дети залезали на трансформаторную подстанцию. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий, она оказалась заброшенной. До нас дошла эта информация, и мы решили, что об электробезопасности надо говорить. Многим детям интересно, что это за будки, что там внутри находится. Но оборудование под напряжением нельзя не только трогать, но и приближаться к нему на определенное расстояние. Сейчас у нас есть три программы под названием «Беседы по электробезопасности для школьников»: для начальных классов, для среднего и для старшего звеньев. Они были разработаны персоналом нашего учебно-производственного центра. Беседы проводят преподаватели, которые работают в нем – это инженер Александра Гавриленко и мастер производственного обучения Алексей Зимеров», - рассказала начальник учебно-производственного центра (УПЦ) ОА «Омскэлектро» Жанна Поддубко.
Она также отметила, что подразделение предприятия подготовило для школьников специальные памятки по электробезопасности, в которых рассказывается, что нельзя делать, чем опасен ток. После урока их раздают ученикам всех параллелей.
«Младшим школьникам мы советуем изучить их вместе с родителями, потому что они пока не понимают, что такое электричество и чем оно опасно», - сказала начальник УПЦ «Омскэлектро».
Также школам предоставляют презентацию, которую учителя будут использовать в своей работе – на «классных часах».
«Мы считаем, что проведение таких уроков очень полезно для обучающихся, потому что задача школы – дать не только качественное образование, но и научить детей безопасному поведению на улице, дома, в жизни. Мы рады, когда к нам обращаются социальные партнеры, когда уроки проводят именно профессионалы. Такой формат мы всегда приветствуем, детям он нравится, а предоставленная информация – более качественная, доступная, правильная и лучше усваивается», - отметила директор школы Инга Белобаба.
Заявки на проведение уроков безопасности поступают от школ в УПЦ «Омскэлектро» напрямую. Как рассказала Жанна Поддубко, интерес к ним очень большой.
«Нам поступило огромное количество заявок. Часть бесед мы уже провели, но до конца мая, когда дети уходят на каникулы, не успеем откликнуться на все, поэтому продолжим эту работу и в сентябре», - поделилась планами эксперт.
Она отметила, что старшеклассникам во время бесед специалисты УПЦ также рассказывают о профессии электромонтера. Будущие абитуриенты могут заинтересоваться, получить такую специальность и в дальнейшем работать на предприятии.