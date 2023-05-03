«Омскэлектро» обучает школьников основам электробезопасности

Один из таких уроков в конце апреля впервые прошел в омской средней общеобразовательной школе №7 им. Героя Светского Союза Михаила Кузьмина на бульваре Архитекторов, 10/1. Слушателями стали семиклассники. Как во время своей лекции отметила инженер «Омскэлектро» Александра Гавриленко, электрический ток коварен тем, что его нельзя увидеть, услышать или еще как-то почувствовать, пока через тело не пройдет заряд и станет слишком поздно. Поэтому знать и помнить основы электробезопасности жизненно необходимо.