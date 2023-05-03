Огненная ловушка. Как в России идет борьба с лесными пожарами

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:12
На территории больше чем 70 регионов страны действует пожароопасный сезон. Мало того, что весной страна регулярно теряет несколько тыс га леса, так еще и возгорания нередко приводят к трагедиям. Тому пример — сложившаяся ситуация в свердловской Сосье и близлежащих поселках, где огонь уничтожил больше 200 домов и унес жизни двух человек. Главной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем, о чем говорят данные статистиков и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Так, большинство возгораний (67%) происходят на землях сельхозназначения. До сих пор многие россияне поддерживают традицию сжигать прошлогоднюю траву, которая по факту не только бессмысленна, но и вредит природе. Дальше огонь, как правило, остановить уже сложно, в особенности, когда на улице сильный ветер. Лидерами по количеству подобных случаев в России стали Омская и Амурская области, Приморье, Забайкалье и Еврейская автономная область.
К слову, природные пожары не только угрожают жизни, но и могут повлиять на работу той или иной инфраструктуры. По информации минэнерго РФ, 48 объектов ТЭК находятся во власти стихии. Для предотвращения аварий энергетики заблаговременно вспахивают землю рядом с опорами ЛЭП, трансформаторными подстанциями и проводят другие противопожарные мероприятия. Стоит сказать, что энергообъекты сами по себе не могут стать причиной крупных пожаров. Их устанавливают с учетом особенностями ландшафта и климата, так что вероятность возникновения внештатных ситуаций минимальна.
По последним данным, в общей сложности в России огнем охвачено около 200 тыс га леса. Несмотря на предпринимаемые меры, остановить распространение пламени крайне сложно.
«Чтобы минимизировать ущерб от пожаров, нужно в первую очередь повысить скорость реакции. Если быстро потушить огонь, ни о каких гектарах горящего леса говорить не придется», — заявил Рашид Исмаилов.
Члены Правительства РФ прорабатывают детали реагирования, чтобы был четкий план, кто и когда отвечает за распространение пожара. Так, в первые сутки о решении проблемы заботится муниципалитет, дальше — в целом регион с учетом роли губернатора, который несет непосредственную ответственность за борьбу с возгоранием. После при ухудшении ситуации информацию о пожаре получает федеральный уровень реагирования со стороны Рослесхоза и МЧС. Они включаются в процесс, если регион не смог самостоятельно справиться со стихией за три дня. В перспективе появится система стимулирования, которая будет влиять на объем финансирования в регион.
По поводу предпринимаемых мер по борьбе с пожарами. В прошлом году в Правительстве РФ на это решили выделять больше средств, и в этом году регионам выделено уже в 2,5 раза больше. Объем финподдержки таким образом составил 14,2 млрд рублей. Более того, субъекты получили больше 46 тыс единиц техники для ликвидации возгораний. Общая сумма потраченных средств на оборудование — почти 17 млрд рублей. Его приобретали в рамках нацпроекта «Экология».
По мнению экологов, защита леса от пожаров в России станет эффективнее, если подключить к тушению и профилактике возгораний добровольцев, ужесточить контроль за соблюдением противопожарных правил и наказывать за их нарушение.