Огненная ловушка. Как в России идет борьба с лесными пожарами

Члены Правительства РФ прорабатывают детали реагирования, чтобы был четкий план, кто и когда отвечает за распространение пожара. Так, в первые сутки о решении проблемы заботится муниципалитет, дальше — в целом регион с учетом роли губернатора, который несет непосредственную ответственность за борьбу с возгоранием. После при ухудшении ситуации информацию о пожаре получает федеральный уровень реагирования со стороны Рослесхоза и МЧС. Они включаются в процесс, если регион не смог самостоятельно справиться со стихией за три дня. В перспективе появится система стимулирования, которая будет влиять на объем финансирования в регион.