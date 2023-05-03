На омской границе задержали 7 кг конины и 40 цыплят без документов

В субботу, 29 апреля, в ППУ «Одесский» гражданин Казахстана попытался вывести 40 цыплят из Омской области в село Ундрус. На следующий день, 30 апреля, в ППУ «Исилькульский» другой гражданин Казахстана решил перевезти из Петропавловска в Омск 2 пчелопакета. Также в воскресенье из Казахстана в Омск хотели перевезти 7 кг конины. Этот случай произошел уже ППУ «Одесский».