На омской границе задержали 7 кг конины и 40 цыплят без документов

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что на границе Омской области и Казахстана задержали 7 кг конины и 40 цыплят без документов.
В субботу, 29 апреля, в ППУ «Одесский» гражданин Казахстана попытался вывести 40 цыплят из Омской области в село Ундрус. На следующий день, 30 апреля, в ППУ «Исилькульский» другой гражданин Казахстана решил перевезти из Петропавловска в Омск 2 пчелопакета. Также в воскресенье из Казахстана в Омск хотели перевезти 7 кг конины. Этот случай произошел уже ППУ «Одесский».
«Грузы сопровождались товарно-транспортными документами, однако отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимые для перемещения продукции через границу», — уточнили в Россельхознадзоре.
В итоге машины с грузом задержали и отправили обратно на место погрузки. Теперь на них запрещено перевозить животноводческую продукцию. А нарушители были привлечены к административной ответственности по статье «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».