Курорт, да и только. Омск стал одним из самых солнечных городов России

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Published Сегодня, 06:42
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Сегодня, 3 мая, жители планеты отмечают Международный день Солнца. На протяжении вот уже почти 30 лет он выделен в календаре человечества, чтобы напоминать всем о важности солнечной энергии. В честь всемирного праздника аналитики подготовили список самых солнечных городов страны. Некоторые при этом находятся в Сибири. Многие считают, что холод, «вечная зима» — обыденность здесь, однако Солнце радует местных жителей даже больше, чем остальных.
Многие исследования подтверждали то, что Омск — город Солнца. И в этом еще раз можно убедиться, взглянув на рейтинг сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». В нем собраны десять популярных городов для отдыха этой весной, где меньше всего пасмурных дней. Лидерами списка стали точки в Краснодарском крае, а Омск же его замкнул.
Полный рейтинг российских городов с максимальным количеством солнечных часов:
Ранее Город55 публиковал прогноз погоды от Росгидрометцентра на последний месяц весны. В мае температура воздуха в Омской области, в среднем, будет выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, составленном на ближайшие дни, к концу недели в регионе будет очень жарко. По-настоящему летняя погода ожидается на выходных — 6 и 7 мая. В эти дни омичам обещают потепление до +30 градусов.