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Курорт, да и только. Омск стал одним из самых солнечных городов России

3 мая 2023, 06:42
Фото: Город55
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Омск попал в топ-10 самых солнечных городов России для отдыха весной

Весной туристы предпочитают ездить не только в Крым, но и в сибирский город, где также много солнечных дней.

Сегодня, 3 мая, жители планеты отмечают Международный день Солнца. На протяжении вот уже почти 30 лет он выделен в календаре человечества, чтобы напоминать всем о важности солнечной энергии. В честь всемирного праздника аналитики подготовили список самых солнечных городов страны. Некоторые при этом находятся в Сибири. Многие считают, что холод, «вечная зима» — обыденность здесь, однако Солнце радует местных жителей даже больше, чем остальных.

Многие исследования подтверждали то, что Омск — город Солнца. И в этом еще раз можно убедиться, взглянув на рейтинг сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». В нем собраны десять популярных городов для отдыха этой весной, где меньше всего пасмурных дней. Лидерами списка стали точки в Краснодарском крае, а Омск же его замкнул.

Полный рейтинг российских городов с максимальным количеством солнечных часов:

  1. Сочи, Краснодарский край;
  2. Краснодар, Краснодарский край;
  3. Севастополь, Крым;
  4. Дербент, Дагестан;
  5. Владивосток, Приморский край;
  6. Астрахань, Астраханская область;
  7. Горячий Ключ, Краснодарский край;
  8. Красноярск, Красноярский край;
  9. Улан-Удэ, Бурятия;
  10. Омск, Омская область.

Ранее Город55 публиковал прогноз погоды от Росгидрометцентра на последний месяц весны. В мае температура воздуха в Омской области, в среднем, будет выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, составленном на ближайшие дни, к концу недели в регионе будет очень жарко. По-настоящему летняя погода ожидается на выходных — 6 и 7 мая. В эти дни омичам обещают потепление до +30 градусов.

Омск к концу недели накроет 30-градусная жара
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