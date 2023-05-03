Курорт, да и только. Омск стал одним из самых солнечных городов России

Сегодня, 3 мая, жители планеты отмечают Международный день Солнца. На протяжении вот уже почти 30 лет он выделен в календаре человечества, чтобы напоминать всем о важности солнечной энергии. В честь всемирного праздника аналитики подготовили список самых солнечных городов страны. Некоторые при этом находятся в Сибири. Многие считают, что холод, «вечная зима» — обыденность здесь, однако Солнце радует местных жителей даже больше, чем остальных.