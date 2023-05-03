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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:24

Компания «Этажи» предлагает возведение фермерских хозяйств неподалеку от городов РФ

3 мая 2023, 11:18
Федеральная компания «Этажи» предложила возведение фермерских хозяйств вблизи крупных городов России на землях, используемых для сельского хозяйства.

Инициатива была направлена в Минсельхоз и Минстрой, с целью развития сельского хозяйства и создания доступного жилья, привлекая людей в данную сферу, пишет Общественная служба новостей.

По словам руководителя центра загородной недвижимости компании, такой подход позволит более эффективно использовать земли, предназначенные для сельского хозяйства, и получить ресурсы, необходимые для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Согласно сообщению газеты «Известия», данная инициатива направлена на массовое возведение фермерских хозяйств вблизи городов России на сельскохозяйственных землях.

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