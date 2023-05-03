Компания «Этажи» предлагает возведение фермерских хозяйств неподалеку от городов РФ

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Инициатива была направлена в Минсельхоз и Минстрой, с целью развития сельского хозяйства и создания доступного жилья, привлекая людей в данную сферу, пишет Общественная служба новостей.
По словам руководителя центра загородной недвижимости компании, такой подход позволит более эффективно использовать земли, предназначенные для сельского хозяйства, и получить ресурсы, необходимые для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Согласно сообщению газеты «Известия», данная инициатива направлена на массовое возведение фермерских хозяйств вблизи городов России на сельскохозяйственных землях.