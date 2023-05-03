Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Он сослался на оценку Международного валютного фонда, согласно которой уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии. Эрнст отметил, что Германия столкнулась с трудностями из-за деиндустриализации в различных отраслях экономики, пишет Общественная служба новостей.
Он также отметил, что высокая стоимость энергии сделала Германию менее привлекательной для инвестиций, и многие инвесторы предпочитают вкладывать средства в Соединенные Штаты. Кроме того, он упомянул, что недавно переданные киевскому режиму САУ PzH 2000, произведенные в Германии, не подходят для использования на украинской территории в текущих погодных условиях, и их заменят на установки «Пион», разработанные в СССР.