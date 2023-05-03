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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Клаус Эрнст: санкции против России нанесли удар по экономике Германии

3 мая 2023, 12:23
Клаус Эрнст, руководитель климатического и энергетического комитета немецкого парламента, заявил о том, что санкции против России серьезно ударили по экономической системе Германии.

Он сослался на оценку Международного валютного фонда, согласно которой уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии. Эрнст отметил, что Германия столкнулась с трудностями из-за деиндустриализации в различных отраслях экономики, пишет Общественная служба новостей.

Он также отметил, что высокая стоимость энергии сделала Германию менее привлекательной для инвестиций, и многие инвесторы предпочитают вкладывать средства в Соединенные Штаты. Кроме того, он упомянул, что недавно переданные киевскому режиму САУ PzH 2000, произведенные в Германии, не подходят для использования на украинской территории в текущих погодных условиях, и их заменят на установки «Пион», разработанные в СССР.

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