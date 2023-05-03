Он также отметил, что высокая стоимость энергии сделала Германию менее привлекательной для инвестиций, и многие инвесторы предпочитают вкладывать средства в Соединенные Штаты. Кроме того, он упомянул, что недавно переданные киевскому режиму САУ PzH 2000, произведенные в Германии, не подходят для использования на украинской территории в текущих погодных условиях, и их заменят на установки «Пион», разработанные в СССР.