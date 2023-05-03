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Published Сегодня, 19:12

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Казахстан вновь откажется от проведения военного парада в честь Дня Победы

3 мая 2023, 19:12
В Казахстане вновь откажутся от проведения военного парада в честь Дня Победы 9 мая. Как сообщается, руководство страны сосредоточено на поддержании боеготовности армии в непростое время, поэтому парад отменен уже второй год подряд.

По словам Министра обороны Руслана Жаксылыкова, проведение одного парада обходится стране почти в 4 миллиарда рублей. В прошлом году парад также был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году парады были отложены на неопределенный срок, пишет Общественная служба новостей.

Однако, депутат Госдумы, Алексей Журавлев, назвал такое решение неуважительным по отношению к Великой Победе и напомнил, что Казахстан заработал рекордные суммы на экспорте нефти, часть которой проходит через Россию.

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