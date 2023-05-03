Казахстан вновь откажется от проведения военного парада в честь Дня Победы

По словам Министра обороны Руслана Жаксылыкова, проведение одного парада обходится стране почти в 4 миллиарда рублей. В прошлом году парад также был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году парады были отложены на неопределенный срок, пишет Общественная служба новостей.