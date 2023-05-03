Казахстан вновь откажется от проведения военного парада в честь Дня Победы

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
По словам Министра обороны Руслана Жаксылыкова, проведение одного парада обходится стране почти в 4 миллиарда рублей. В прошлом году парад также был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году парады были отложены на неопределенный срок, пишет Общественная служба новостей.
Однако, депутат Госдумы, Алексей Журавлев, назвал такое решение неуважительным по отношению к Великой Победе и напомнил, что Казахстан заработал рекордные суммы на экспорте нефти, часть которой проходит через Россию.