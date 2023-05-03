Как предотвратить слежку через смартфон: советы эксперта

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Он рекомендует запретить доступ к камере большинству приложений, а также определить основной источник энергопотребления и ограничить или отключить сетевые подключения к камере, пишет 360.
Кроме того, специалист утверждает, что чехол со шторкой полностью защитит от шпионажа через камеру. Появление странных скриншотов, быстрая разрядка смартфона и замедление его работы могут свидетельствовать о взломе устройства.