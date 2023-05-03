Избивший знакомого омский депутат не смог обжаловать приговор по уголовному делу

Напомним, что сельский депутат уже избивал людей до этого. В 2016 году будучи пьяным он напал на сотрудника ППС. Из-за этого Малюга лишился права заниматься депутатской деятельностью на полтора года. А после погашения судимости он возглавил местный Совет Депутатов. Городу55 также известно, что ранее депутата-дебошира привлекали к уголовной ответственности за кражу.