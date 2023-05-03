Избивший знакомого омский депутат не смог обжаловать приговор по уголовному делу

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Жалобы на приговор по уголовному делу рассмотрели в Омском районном суде. Главным героем этой истории стал 40-летний депутат Совета Иртышского сельского поселения (Омский район) Кирилл Малюга. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ).
Инцидент произошел зимой 2021 года, практически по Новый год — с 29 на 30 декабря. Малюга повздорил со знакомым, однако словесной перепалкой конфликт не кончился. Депутат напал на 33-летнего мужчину и избил. Дело обстояло в поселке Иртышский. Кто-то из очевидцев снял это на видео и выложил в сеть, ролик быстро распространился по интернету.
На судебном заседании обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью признал вину. В качестве доброй воли он сам выплатил потерпевшему 10 тыс рублей в качестве расходов на лечение, а также 20 тыс рублей для компенсации морального вреда.
Мировой судья же назначил народному избраннику штраф в размере 30 тыс рублей. Кроме того, осужденный обязан выплатить дополнительно еще 80 тыс рублей пострадавшему в счет компенсации морального вреда. В Омском районном суде Омской области решили оставить приговор без изменения, сообщили в пресс-службе органа власти.
Напомним, что сельский депутат уже избивал людей до этого. В 2016 году будучи пьяным он напал на сотрудника ППС. Из-за этого Малюга лишился права заниматься депутатской деятельностью на полтора года. А после погашения судимости он возглавил местный Совет Депутатов. Городу55 также известно, что ранее депутата-дебошира привлекали к уголовной ответственности за кражу.