Испуганный лось разгромил детскую площадку в Сибири

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Происходящее очевидцы сняли на камеру смартфона. Точная локация произошедшего неизвестна, уточняет портал «Сибдепо».
Автор видео утверждает, что это случилось 3 мая. По записи можно заключить, что животное пыталось выбраться из огороженной площадки, но не смогло и разрушило ее.
«Лось выломал ограждение на игровой площадке в Кемерово. На радуге, улица Весенняя», — сообщает автор поста в соцсетях.
Ранее в сети уже появлялись видео с животными на улицах города, но их создатели ложно утверждали, что это произошло в Кузбассе. Издание «Сибдепо» обратилось в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, чтобы выяснить, действительно ли лось был замечен в Кемерове.