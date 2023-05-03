Испуганный лось разгромил детскую площадку в Сибири

Ранее в сети уже появлялись видео с животными на улицах города, но их создатели ложно утверждали, что это произошло в Кузбассе. Издание «Сибдепо» обратилось в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, чтобы выяснить, действительно ли лось был замечен в Кемерове.