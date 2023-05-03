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Испуганный лось разгромил детскую площадку в Сибири

3 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Очевидцы сообщают, что испуганный лось разрушил детскую игровую площадку в Кемерове.

Происходящее очевидцы сняли на камеру смартфона. Точная локация произошедшего неизвестна, уточняет портал «Сибдепо».

Автор видео утверждает, что это случилось 3 мая. По записи можно заключить, что животное пыталось выбраться из огороженной площадки, но не смогло и разрушило ее.

«Лось выломал ограждение на игровой площадке в Кемерово. На радуге, улица Весенняя», — сообщает автор поста в соцсетях.

Ранее в сети уже появлялись видео с животными на улицах города, но их создатели ложно утверждали, что это произошло в Кузбассе. Издание «Сибдепо» обратилось в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, чтобы выяснить, действительно ли лось был замечен в Кемерове.

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#Ольга Акамова#Лось#Животное#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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