Газон не выше 10 см. Омский аэропорт ищет подрядчика для покоса травы на лето

Ранее Город55 сообщал, что из расписания омского аэропорта исчезли ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе. Самолеты в столицу Таджикистана должны были летать со 2 мая по 24 октября по вторникам. Билетов в продаже также нет.