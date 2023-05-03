Газон не выше 10 см. Омский аэропорт ищет подрядчика для покоса травы на лето

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Омский аэропорт ищет подрядчика для покоса травы. Соответствующая заявка опубликована сегодня, 3 мая, на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 422 124,28 рублей. Заявки можно подать до 17 мая.
Договор рассчитан на все лето, будет действовать с 1 июня по 31 августа.
«Высота травы на всей окашиваемой территории ОАО „Омский аэропорт“ не должна превышать 10 см. Не допускается наличие поросли травы или кустарника в сетке периметрового ограждения ОАО „Омский аэропорт“», — указаны требования в сопроводительной документации.
Работы подрядчик должен будет выполнить в полном объеме, не привлекая субподрядчиков.
Ранее Город55 сообщал, что из расписания омского аэропорта исчезли ранее анонсированные прямые рейсы в Душанбе. Самолеты в столицу Таджикистана должны были летать со 2 мая по 24 октября по вторникам. Билетов в продаже также нет.