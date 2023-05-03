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Экс-игрок омского «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтоном»

3 мая 2023, 07:42
В НХЛ нападающий в составе основной команды будет зарабатывать 855 тысяч долларов в год.

Бывший игрок омского «Авангарда» Иван Мирошниченко подписал трехлетний контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Зарплата нападающего в НХЛ составит 855 тысяч долларов в год, в АХЛ — 82,5 тысячи. Официальная информация появилась вчера, 2 мая, на сайте НХЛ.

«Мирошниченко занял третье место среди европейских левых фланговых нападающих и 11-е место среди всех европейских нападающих по версии Центрального скаутского агентства НХЛ перед драфтом 2022 года», — рассказали в северо-американской лиге.

1 мая стало известно, что 19-летний хоккеист и омский «Авангард» расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По мнению генерального менеджера Антона Курьянова, вместо поездки в НХЛ, Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе КХЛ, тем более в минувшем сезоне ему давали такую возможность.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ за «Авангард» Мирошниченко сыграл 26 матчей, в которых забил 3 шайбы и записал на свой счет одну результативную передачу. В марте 2022 года у нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина — заболевание лимфатической системы. Он лечился в Германии и завершил полный курс лечения от рака в июле. В середине октября Иван вернулся к тренировкам.

Нападающий омского «Авангарда» Мирошниченко расторг контракт и засобирался в НХЛ
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#Евгений Игишев#Хоккей#НХЛ#КХЛ#Авангард#ХК Авангард#Спорт#Омск
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