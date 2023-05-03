Двоих осудили за подделку документов автомобиля в деле об убийстве Дарьи Дугиной

По данным следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов участвовали в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовали организаторы убийства Дарьи Дугиной для покидания территории России. По данным следствия, за это они получили от организаторов убийства около 3 миллионов рублей.