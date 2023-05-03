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Двоих осудили за подделку документов автомобиля в деле об убийстве Дарьи Дугиной

3 мая 2023, 06:01
По данным следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов участвовали в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовали организаторы убийства Дарьи Дугиной, чтобы покинуть территорию России.

По данным следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов участвовали в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовали организаторы убийства Дарьи Дугиной для покидания территории России. По данным следствия, за это они получили от организаторов убийства около 3 миллионов рублей.

Погибшая Дарья Дугина была дочерью бывшего депутата Государственной Думы Сергея Дугина. По версии следствия, убийство было совершено по заказу украинских спецслужб, пишет Общественная служба новостей.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Судья также вынес решение об изъятии у обвиняемых имущества в пользу государства.

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