Два украинских брата задержаны в Москве за запуск беспилотника

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:53
В ходе задержания было выявлено, что у обоих подозреваемых поддельные паспорта с поддельными штампами о регистрации и разрешении на проживание, пишет Общественная служба новостей.
В отношении братьев возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и использовании заведомо поддельных паспортов или иных документов.
Подозреваемые были отправлены под стражу, а им грозит до года лишения свободы. Подробности относительно намерений подозреваемых, касающихся целей запуска беспилотного летательного аппарата, пока неизвестны.