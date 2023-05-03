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Два украинских брата задержаны в Москве за запуск беспилотника

3 мая 2023, 05:52
Два гражданина Украины были задержаны в Москве за запуск беспилотного летательного аппарата в Южном Бутове.

В ходе задержания было выявлено, что у обоих подозреваемых поддельные паспорта с поддельными штампами о регистрации и разрешении на проживание, пишет Общественная служба новостей.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и использовании заведомо поддельных паспортов или иных документов.

Подозреваемые были отправлены под стражу, а им грозит до года лишения свободы. Подробности относительно намерений подозреваемых, касающихся целей запуска беспилотного летательного аппарата, пока неизвестны.

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