Добыча газа в России снизилась на 10% в первом квартале 2023 года

Объем добычи «прочих недропользователей» в первой трети 2023 года сократился на 18 процентов до показателя в 117 миллиардов кубометров, а в марте — до 39 миллиардов кубометров, также снизившись на 18 процентов. «Газпром нефть» сократил добычу на 18 процентов до 8,6 миллиардов кубометров. Однако компания NOVATEK показала рост добычи на 1 процент — до 20 миллиардов кубометров.