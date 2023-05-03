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Добыча газа в России снизилась на 10% в первом квартале 2023 года

3 мая 2023, 12:28
В первом квартале 2023 года объем добычи газа в России сократился на 10 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 180 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Отмечается, что в марте этого года добыча газа также упала на 10 процентов и составила 61 миллиард кубических метров.

Главный объем снижения добычи пришелся на «Газпром», пишет Общественная служба новостей.

Объем добычи «прочих недропользователей» в первой трети 2023 года сократился на 18 процентов до показателя в 117 миллиардов кубометров, а в марте — до 39 миллиардов кубометров, также снизившись на 18 процентов. «Газпром нефть» сократил добычу на 18 процентов до 8,6 миллиардов кубометров. Однако компания NOVATEK показала рост добычи на 1 процент — до 20 миллиардов кубометров.

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