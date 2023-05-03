До +3 градусов. После праздников омичей ждет похолодание

Ранее Росгидрометцентр России дал долгосрочный прогноз на май. В последнем месяце весны температура воздуха в Омской области, в среднем, будет выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, составленном на ближайшие дни, к концу недели в регионе будет очень жарко. По-настоящему летняя погода ожидается на выходных — 6 и 7 мая. В эти дни омичам обещают потепление до +30 градусов.