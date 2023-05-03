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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

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До +3 градусов. После праздников омичей ждет похолодание

3 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
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Синоптики прогнозируют похолодание до +3 градусов в середине мая

Серьезных осадков на территории региона не предвидится.

После Дня Победы омичей ждет похолодание. Согласно данным ventusky, после 9 мая температура воздуха в регионе начнет постепенно снижаться. Так, в следующий четверг, 11 мая, температура воздуха ночью составит + 8… + 15 градусов, днем до +20.

В пятницу, 12 мая, характер погоды существенно не изменится. А вот 13 мая столбик термометра опустится до отметки +3 градуса.

Серьезных осадков на территории региона не предвидится.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ventusky

Ранее Росгидрометцентр России дал долгосрочный прогноз на май. В последнем месяце весны температура воздуха в Омской области, в среднем, будет выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, составленном на ближайшие дни, к концу недели в регионе будет очень жарко. По-настоящему летняя погода ожидается на выходных — 6 и 7 мая. В эти дни омичам обещают потепление до +30 градусов.

Омск к концу недели накроет 30-градусная жара
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#Евгений Игишев#Погода#Прогноз погоды#Похолодание#Резкое похолодание#Циклон#Омск#Омская область
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