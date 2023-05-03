До +3 градусов. После праздников омичей ждет похолодание

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
После Дня Победы омичей ждет похолодание. Согласно данным ventusky, после 9 мая температура воздуха в регионе начнет постепенно снижаться. Так, в следующий четверг, 11 мая, температура воздуха ночью составит + 8… + 15 градусов, днем до +20.
В пятницу, 12 мая, характер погоды существенно не изменится. А вот 13 мая столбик термометра опустится до отметки +3 градуса.
Серьезных осадков на территории региона не предвидится.
Ранее Росгидрометцентр России дал долгосрочный прогноз на май. В последнем месяце весны температура воздуха в Омской области, в среднем, будет выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, составленном на ближайшие дни, к концу недели в регионе будет очень жарко. По-настоящему летняя погода ожидается на выходных — 6 и 7 мая. В эти дни омичам обещают потепление до +30 градусов.