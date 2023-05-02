Зайцев и Юдашкин: историк моды Александр Васильев вспоминает легендарных дизайнеров

Васильев описал Юдашкина как талантливого самоучку с средним специальным образованием в области грима и парикмахерского искусства, который начал свою карьеру в Доме моды Зайцева. Юдашкин создал коллекцию на тему Фаберже, которая была показана в Париже и была принята в дар отделом моды Музея декоративного искусства в Париже. Юдашкин был награжден орденом Почетного легиона во Франции и орденом «За заслуги перед Отечеством» в России. Его стиль был гламурным максимализмом, в котором он видел женщину, затянутую в корсет и в пышной юбке из тюля, украшенной бисером, блестками, пайетками и стразами. Его клиентами были звезды шоу-бизнеса 90-х годов, в том числе Алла Пугачева.