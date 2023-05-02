Зайцев и Юдашкин: историк моды Александр Васильев вспоминает легендарных дизайнеров

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:00
Александр Васильев, историк моды и коллекционер, рассказал, что они могут общаться вместе там, где они находятся сейчас. Он также вспомнил, как Юдашкин добился успеха в 1991 году и какой стиль он создал, пишет Общественная служба новостей.
Васильев описал Юдашкина как талантливого самоучку с средним специальным образованием в области грима и парикмахерского искусства, который начал свою карьеру в Доме моды Зайцева. Юдашкин создал коллекцию на тему Фаберже, которая была показана в Париже и была принята в дар отделом моды Музея декоративного искусства в Париже. Юдашкин был награжден орденом Почетного легиона во Франции и орденом «За заслуги перед Отечеством» в России. Его стиль был гламурным максимализмом, в котором он видел женщину, затянутую в корсет и в пышной юбке из тюля, украшенной бисером, блестками, пайетками и стразами. Его клиентами были звезды шоу-бизнеса 90-х годов, в том числе Алла Пугачева.
Васильев также отметил, что в России зарегистрировано более тысячи модельеров, но никто из них не способен заменить Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Он выразил опасение, что с ними уйдет целая эпоха и изящество. Он, однако, добавил, что у Юдашкина осталась дочь, которая продолжает его дело, работая только для очень богатой публики.