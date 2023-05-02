Задержание блогера: мнение «Опоры России» о сохранении упрощенной системы налогооблож

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Елена Блиновская столкнулась с уголовным делом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере. Ее арестовали на границе, когда она пыталась покинуть Россию, пишет Общественная служба новостей.
На Общественной службе новостей Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России», раскрыл, как работают блогеры-миллионеры и почему необходимо сохранить упрощенную систему налогообложения.
Он объяснил: «Дробление бизнеса — это стандартная практика, которую используют в различных отраслях для применения специальных налоговых режимов. Бизнес делится на несколько компаний или индивидуальных предпринимателей, и на них консолидируют доходы, чтобы сохранить возможность использования упрощенной системы налогообложения».
Однако, если налоговый орган установит, что дробление было искусственным и все участники схемы имели одну цель — получение прибыли от одной и той же деятельности для организатора схемы, то схема будет признана незаконной и считаться налоговым правонарушением.
Павел Зюков подчеркнул, что если упрощенная система налогообложения будет уничтожена, оставив только общую, малый бизнес в России прекратит свое существование.