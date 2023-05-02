Бежали на красный сигнал светофора. За неделю на омских дорогах сбили 5 детей

Отметим, что лишь в 4-х из 11 ДТП были виноваты водители. В 6 случаях пешеходы переходили дорогу в неположенных местах. В 2 случаях водители сбили пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Также в 2-х случаях омичи переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.