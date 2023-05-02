Бежали на красный сигнал светофора. За неделю на омских дорогах сбили 5 детей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В дептрансе сообщили, что с 24 апреля по 1 мая на дорогах Омска произошло 11 наездов на пешеходов:
Отметим, что лишь в 4-х из 11 ДТП были виноваты водители. В 6 случаях пешеходы переходили дорогу в неположенных местах. В 2 случаях водители сбили пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Также в 2-х случаях омичи переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате 5-ти ДТП пострадали дети, которые пытались перебежать дорогу.