Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Изображение материала

Бежали на красный сигнал светофора. За неделю на омских дорогах сбили 5 детей

2 мая 2023, 11:37
Фото: Город55
иллюстрация

Всего за неделю на дорогах Омска сбили 5 детей

Лишь в 4-х случаях из 11 были виноваты водители.

В дептрансе сообщили, что с 24 апреля по 1 мая на дорогах Омска произошло 11 наездов на пешеходов:

  • Кировский — 2;
  • Ленинский — 1;
  • Октябрьский — 3;
  • Советский — 1;
  • Центральный — 4.

Отметим, что лишь в 4-х из 11 ДТП были виноваты водители. В 6 случаях пешеходы переходили дорогу в неположенных местах. В 2 случаях водители сбили пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Также в 2-х случаях омичи переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате 5-ти ДТП пострадали дети, которые пытались перебежать дорогу.

Пострадавшим 6 и 8 лет. В Омской области в один день сбили двух детей
Узнать подробнее
#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Общество#Город#Происшествия#Дети#Несовершеннолетние дети#Новости#Омск#Омская область#Пешеходы#Пешеходный переход
Подпишитесь
Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам
Сегодня, 06:20
В одной из компаний Игоря Антропенко сменился директор
Сегодня, 07:12
В Омске с 3 мая начнут отключать отопление
Сегодня, 06:33
Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке
Сегодня, 07:04
В Омске на улице Кирова посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус
Сегодня, 09:14
Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
Сегодня, 07:36