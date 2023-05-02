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«Вспыхнувший вирус пьянства». В Омске за выходные поймали 80 нетрезвых водителей

2 мая 2023, 10:02
Фото: 1MI
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На омских дорогах в майские праздники задержали 80 пьяных водителей

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

За прошедшие выходные на дорогах Омска задержали 80 пьяных водителей. Об этом сообщили сегодня, 2 мая, в областной Госавтоинспекции.

«Это можно назвать только каким-то вспыхнувшим „вирусом пьянства“ и безрассудства — то, что наблюдали на протяжении минувших выходных и накануне сотрудники омской Госавтоинспекции. Ежедневно полицейские выезжали на места дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения», — рассказали в ведомстве.

В минувшую пятницу в Омске произошло сразу два пьяных ДТП. На улице Енисейской нетрезвый водитель без прав выехал на встречку и врезался в легковушку, в которой находился 2-летний ребенок.

В тот же день в Тюкалинском районе местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, решил покатать свюю девушку. Романтическая поездка закончилась аварией. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Девушку отвезли в больницу.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. А в первую очередь, это опасно для жизни и здоровья.

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#Евгений Игишев#Пьяный за рулем#Водитель#Пьяные водители#Госавтоинспекция#Происшествия#Город#Общество#Омск
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