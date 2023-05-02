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Врио губернатор Хоценко и мэр Омска Шелест взялись за решение вопросов чистоты

2 мая 2023, 14:21
Фото: Город55
За минувшие выходные с городских улиц собрали свыше 500 тонн мусора.

Сегодня, 2 марта, мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что в Омске полным ходом идет уборка и за выходные с городских улиц уже собрали свыше 500 тонн мусора.

Также он уточнил, что после замечаний врио губернатора Виталия Хоценко к процессу присоединился регоператор, который до этого не участвовал в подобных мероприятиях.

Сейчас на улицах Омска практически в круглосуточном режиме трудятся рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В процессе уборки они задействуют всю имеющуюся технику.

«Сегодня в ходе аппаратного совещания поручил департаменту городского хозяйства и департаменту контроля подготовить предложения по взаимодействию с „Магнитом“. Планирую представить их Виталию Павловичу, и, надеюсь, нам удастся призвать регионального оператора к конструктивному диалогу», — отметил Сергей Шелест.

Департамент информполитики займется разработкой простых и понятных памяток для жителей города. В них будет размещена вся необходимая информация о правилах обращения с ТБО. Также помощь в этом деле будет оказана со стороны депутатского корпуса.

«Нам нужно привести город в порядок и постараться коренным образом изменить ситуацию, чтобы Омск, наконец, перестал слыть „городом летающих пакетов“», — уточнил мэр Шелест.
Омичи на субботнике собрали почти 5 тысяч кубометров мусора
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