Врио губернатор Хоценко и мэр Омска Шелест взялись за решение вопросов чистоты

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сегодня, 2 марта, мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что в Омске полным ходом идет уборка и за выходные с городских улиц уже собрали свыше 500 тонн мусора.
Также он уточнил, что после замечаний врио губернатора Виталия Хоценко к процессу присоединился регоператор, который до этого не участвовал в подобных мероприятиях.
Сейчас на улицах Омска практически в круглосуточном режиме трудятся рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В процессе уборки они задействуют всю имеющуюся технику.
«Сегодня в ходе аппаратного совещания поручил департаменту городского хозяйства и департаменту контроля подготовить предложения по взаимодействию с „Магнитом“. Планирую представить их Виталию Павловичу, и, надеюсь, нам удастся призвать регионального оператора к конструктивному диалогу», — отметил Сергей Шелест.
Департамент информполитики займется разработкой простых и понятных памяток для жителей города. В них будет размещена вся необходимая информация о правилах обращения с ТБО. Также помощь в этом деле будет оказана со стороны депутатского корпуса.
«Нам нужно привести город в порядок и постараться коренным образом изменить ситуацию, чтобы Омск, наконец, перестал слыть „городом летающих пакетов“», — уточнил мэр Шелест.