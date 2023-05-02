В омских книжных магазинах начали продавать атласы и карты с новыми регионами РФ

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Published Сегодня, 03:56
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Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР отразились в картах и атласах как новые территории России. Эти регионы появились в печатных изданиях после октябрьского референдума, который состоялся в прошлом году.
Президент Владимир Путин подписал документы о принятии названных субъектов в состав России. Большинство жителей этих территорий, по официальным данным, оказались не против стать частью Российской Федерации.
Как сообщает «Комсомольская правда», атласы с изменениями поступили в продажу недавно, а новыми картами стали торговать еще два месяца назад. Пока в доступе имеются атласы издательства «АСТ» и карты от ООО «Атлас Принт».
Напомним, что на прошедших выходных в рамках благотворительной акции из Омской области на Донбасс отправили четыре фуры с грузом. Три большегруза уехали на передовую и один — в подшефный омичам город Стаханов.