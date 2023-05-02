Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

В Омске возле G-Drive Арены на один день перекроют движение

2 мая 2023, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Там пройдут соревнования по велоспорту.

В Омске 8 мая возле G-Drive Арены перекроют движение. Там пройдут соревнования по велоспорту, сообщили в пресс-службе администрации Омска.

С 11 до 19 часов проезд будет закрыт по дублеру улицы Лукашевича между улицей Шаронова и магазином «Лента», проезд между G-Drive Ареной и «Лентой», проезд между G-Drive Ареной и магазином «Оби», и по улице Шаронова от дублера Лукашевича до «Оби». Также вокруг ледового комплекса будет запрещена парковка автомобилей на время соревнований.

Водителям предлагаю маршруты объезда по улицам Лукашевича, Крупской, Перелета.

Фото: Администрация Омска

Ранее омичам рассказали, на каких улицах перекроют движение из-за ремонта. Часть дорог не будет доступна для проезда все лето:

Омичам рассказали, на каких улицах перекроют движение из-за ремонта дорог
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Перекрытие#Перекрытие дорог#Велосипед#Администрация
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Вчера, 07:19
Рябыкин отреагировал на назначение Курьянова на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 05:48
Замглавы омского свиноводческого комплекса получил два года за случайную смерть парня
Сегодня, 04:54
И дети, и пенсионеры. В Омской области к инвалидам относится 7,5% населения
Сегодня, 04:05
Омичей предупредили о возможных проблемах с телевещанием
Сегодня, 05:22