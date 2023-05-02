В Омске возле G-Drive Арены на один день перекроют движение

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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В Омске 8 мая возле G-Drive Арены перекроют движение. Там пройдут соревнования по велоспорту, сообщили в пресс-службе администрации Омска.
С 11 до 19 часов проезд будет закрыт по дублеру улицы Лукашевича между улицей Шаронова и магазином «Лента», проезд между G-Drive Ареной и «Лентой», проезд между G-Drive Ареной и магазином «Оби», и по улице Шаронова от дублера Лукашевича до «Оби». Также вокруг ледового комплекса будет запрещена парковка автомобилей на время соревнований.
Водителям предлагаю маршруты объезда по улицам Лукашевича, Крупской, Перелета.
Ранее омичам рассказали, на каких улицах перекроют движение из-за ремонта. Часть дорог не будет доступна для проезда все лето: