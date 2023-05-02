В Омске возле G-Drive Арены на один день перекроют движение

С 11 до 19 часов проезд будет закрыт по дублеру улицы Лукашевича между улицей Шаронова и магазином «Лента», проезд между G-Drive Ареной и «Лентой», проезд между G-Drive Ареной и магазином «Оби», и по улице Шаронова от дублера Лукашевича до «Оби». Также вокруг ледового комплекса будет запрещена парковка автомобилей на время соревнований.