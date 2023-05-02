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В Омске с 3 мая начнут отключать отопление

2 мая 2023, 06:33
Фото: 1MI
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Летом на сетях проведут гидравлические испытания и ремонт.

С 3 мая в Омске начнут отключать отопление. Об этом сообщили мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«С 3 мая теплоснабжающие предприятия начнут отключать подачу тепла в жилые многоквартирные дома и административные здания во всех городских округах, поочередно будут отключаться локальные группы абонентов» — написал Шелест.

Летом коммуникации планируют отремонтировать и провести гидравлические испытания.

Ранее Город55 сообщал, когда в Омске отключат горячую воду в этом году. Ознакомиться с графиком и найти в нем свой дом можно в нашем материале:

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Отопление#Отопительный сезон#Город#Омск#Омская область#Мэр Омска
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