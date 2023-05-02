Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
С 3 мая в Омске начнут отключать отопление. Об этом сообщили мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«С 3 мая теплоснабжающие предприятия начнут отключать подачу тепла в жилые многоквартирные дома и административные здания во всех городских округах, поочередно будут отключаться локальные группы абонентов» — написал Шелест.
Летом коммуникации планируют отремонтировать и провести гидравлические испытания.
Ранее Город55 сообщал, когда в Омске отключат горячую воду в этом году. Ознакомиться с графиком и найти в нем свой дом можно в нашем материале: