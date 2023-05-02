В одной из компаний Игоря Антропенко сменился директор

Отметим, что «Лучу» принадлежит в том числе здание бывшей обувной фабрики с тем же названием на улице Интернациональная (в нем и «прописан» офис ООО). Игорь Антропенко не раз заявлял о планах построить на этом месте гостиничный комплекс. В марте появился проект постановления о повышении пределов плотности и высоты застройки на соответствующем земельном участке.