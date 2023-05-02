В одной из компаний Игоря Антропенко сменился директор

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В обществе с ограниченной ответственностью «Луч», зарегистрированном в Омске, сменился директор. Еще на прошлой неделе компанией управлял Денис Саяпин, но теперь его сменил Николай Эрфорт.
«Луч» специализируется на аренде и управлении собственной или арендованной недвижимостью. 85% уставного капитала принадлежит известному омскому бизнесмену Игорю Антропенко, который, правда, после своего избрания депутатом Государственной думы передал все активы в доверительное управление Инне Антропенко. Компаньон Антропенко по «Лучу» — Виталий Тихачев, владеющий также несколькими небольшими фирмами в Москве.
Николай Эрфорт в прошлом руководил ЖСФ «Омскстрой». Его предшественник Денис Саяпин был директором разных предприятий коммунальной сферы, расположенных в Омске и области.
Отметим, что «Лучу» принадлежит в том числе здание бывшей обувной фабрики с тем же названием на улице Интернациональная (в нем и «прописан» офис ООО). Игорь Антропенко не раз заявлял о планах построить на этом месте гостиничный комплекс. В марте появился проект постановления о повышении пределов плотности и высоты застройки на соответствующем земельном участке.