Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Изображение материала

В одной из компаний Игоря Антропенко сменился директор

2 мая 2023, 07:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь «Лучом» управляет Николай Эрфорт.

В обществе с ограниченной ответственностью «Луч», зарегистрированном в Омске, сменился директор. Еще на прошлой неделе компанией управлял Денис Саяпин, но теперь его сменил Николай Эрфорт.

«Луч» специализируется на аренде и управлении собственной или арендованной недвижимостью. 85% уставного капитала принадлежит известному омскому бизнесмену Игорю Антропенко, который, правда, после своего избрания депутатом Государственной думы передал все активы в доверительное управление Инне Антропенко. Компаньон Антропенко по «Лучу» — Виталий Тихачев, владеющий также несколькими небольшими фирмами в Москве.

Николай Эрфорт в прошлом руководил ЖСФ «Омскстрой». Его предшественник Денис Саяпин был директором разных предприятий коммунальной сферы, расположенных в Омске и области.

Отметим, что «Лучу» принадлежит в том числе здание бывшей обувной фабрики с тем же названием на улице Интернациональная (в нем и «прописан» офис ООО). Игорь Антропенко не раз заявлял о планах построить на этом месте гостиничный комплекс. В марте появился проект постановления о повышении пределов плотности и высоты застройки на соответствующем земельном участке.

 

Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство
Узнать подробнее
#Луч#Бизнес#Новости#Игорь Антропенко#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Впереди Сибири всей. Омская области вышла на первое место в СФО по лесным пожарам
Сегодня, 06:20
В Омске с 3 мая начнут отключать отопление
Сегодня, 06:33
Обвиняют в халатности. В Омске рассмотрят дело о крупном пожаре в Новоалександровке
Сегодня, 07:04
В Омске на улице Кирова посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус
Сегодня, 09:14
Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
Сегодня, 07:36