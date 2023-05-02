В марте клещи покусали почти 400 омичей

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на сегодняшний день в медорганизации Омской области обратилось 268 взрослых и 127 детей, пострадавших от укусов клещей.
Отметим, что этот показатель не превысил среднемноголетних значений. Также обошлось без инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в этом году более 40 тысяч человек уже поставили прививку против клещевого энцефалита. А в лабораториях готовы к исследованиям клещей.
«В специализированных лабораториях исследовано 98,5% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями — 1,2%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 1,0%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека по 2,4%», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В 2023 году проведут акарицидные обработки на площади свыше 3 тысяч га. Уже обработано 558,9 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений.
Напомним, что в конце апреля обработали от клещей парк «Зеленый остров».