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В марте клещи покусали почти 400 омичей

2 мая 2023, 13:35
Фото: Город55
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Обошлось без инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на сегодняшний день в медорганизации Омской области обратилось 268 взрослых и 127 детей, пострадавших от укусов клещей.

Отметим, что этот показатель не превысил среднемноголетних значений. Также обошлось без инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в этом году более 40 тысяч человек уже поставили прививку против клещевого энцефалита. А в лабораториях готовы к исследованиям клещей.

«В специализированных лабораториях исследовано 98,5% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями — 1,2%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 1,0%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека по 2,4%», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В 2023 году проведут акарицидные обработки на площади свыше 3 тысяч га. Уже обработано 558,9 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений.

Напомним, что в конце апреля обработали от клещей парк «Зеленый остров».

Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи
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#Клещи#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Больница#Здоровье#Новости#Омск#Омская область
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