В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров

Ранее Город55 писал о новом очаге вируса бешенства в регионе. Его зарегистрировали в деревне Крутые Луки (Калачинский район). Опасный вирус подхватила домашняя собака, охранявшая хозяйственный двор. Та же участь постигла мохнатого сторожа в деревне Красный яр. В общей сложности же с начала 2023 года в Омской области зафиксировано 16 вспышек бешенства.