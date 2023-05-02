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В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров

2 мая 2023, 03:22
Фото: Город55
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Животные оказались больны сразу в шести населенных пунктах.

Главное управление ветеринарии Омской области выпустило в конце апреля приказ о введении карантина на территории Большереченского района. Причина — заболевание крупного рогатого скота лейкозом. Вспышки заболевания зафиксированы в личных хозяйствах в деревне Ростовка и селе Такмык, рядом с селами Почекуево, Могильно-Посельское, Чебаклы и Курносово.

Ограничение касается семи животноводческих ферм и резерваций в границах названных населенных пунктах. Сроки действия карантина при этом не называются, специалисты должны оценить ситуацию и принять решение об отмене режима позже.

Сотрудники «Областной станции по борьбе с болезнями животных по Большереченскому районе» проведут комплекс мероприятий по ликвидации лейкоза. Пока в муниципальном районе действует карантин, местным жителям нельзя допускать контакт зараженных со здоровыми, вывозить больной скот за пределы района, проводить животноводческие ярмарки. Кроме того, территорию нельзя посещать посторонним лицам.

Ранее Город55 писал о новом очаге вируса бешенства в регионе. Его зарегистрировали в деревне Крутые Луки (Калачинский район). Опасный вирус подхватила домашняя собака, охранявшая хозяйственный двор. Та же участь постигла мохнатого сторожа в деревне Красный яр. В общей сложности же с начала 2023 года в Омской области зафиксировано 16 вспышек бешенства.

16-й очаг бешенства. В деревне Омской области обнаружили бешенство у домашней собаки
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#Алина Ясинская#Лейкоз#Лейкоз КРС#Карантин#Большереченский район#Происшествия#Здоровье#Новости#Омская область
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