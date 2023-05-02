Снижение цены на газ: Молдавия будет закупать у «Газпрома» по более выгодной цене

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Председатель правления компании Вадим Чебан также отметил, что весь объем закупленного у России газа будет направлен в Приднестровье, на нужды ООО «Тираспольтрансгаз», пишет Общественная служба новостей.
Напомним, что Молдова в настоящее время находится в энергетическом кризисе и введен режим ЧП. «Молдовагаз» осуществляет поставки газа в Приднестровье, а Молдова использует свои запасы, которые составляют более 200 миллионов кубометров.
В прошлом году Молдова и «Газпром» договорились о продлении контракта на импорт российского газа. Однако «Газпром» потребовал провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Российская компания заявила, что может прекратить поставки газа в Молдову из-за нарушения обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.