Снижение цены на газ: Молдавия будет закупать у «Газпрома» по более выгодной цене

Руководство «Молдовагаза» сообщило, что в мае текущего года Молдова будет закупать газ у российского «Газпрома» по цене примерно $660,76 за тысячу кубометров, что на $12 меньше, чем в предыдущем месяце.