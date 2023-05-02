Смертельно опасный газ, клещи и отключение отопления. Омск сегодня

На сегодняшний день в регионе зарегистрировали 158 лесных пожаров и более 3 378 термоточек. Только в лесах огонь уже прошел свыше 4,5 тысяч гектаров. Из-за такого количества возгораний концентрация смертельно опасного угарного газа в некоторых районах Омской области превышена в десятки раз. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, сегодня вечером регион накроет удушливое облако, в котором концентрация угарного газа превышает нормальные и безопасные значения почти в десять раз. Отметим, что уровень СО составит от 1000 до 1220 ppbv, и даже выше. Однако нормальная и безопасная для человека концентрация составляет не более 150 ppbv.