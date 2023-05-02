Смертельно опасный газ, клещи и отключение отопления. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новость №1. В Омск придет облако смертельно опасного газа
На сегодняшний день в регионе зарегистрировали 158 лесных пожаров и более 3 378 термоточек. Только в лесах огонь уже прошел свыше 4,5 тысяч гектаров. Из-за такого количества возгораний концентрация смертельно опасного угарного газа в некоторых районах Омской области превышена в десятки раз. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, сегодня вечером регион накроет удушливое облако, в котором концентрация угарного газа превышает нормальные и безопасные значения почти в десять раз. Отметим, что уровень СО составит от 1000 до 1220 ppbv, и даже выше. Однако нормальная и безопасная для человека концентрация составляет не более 150 ppbv.
Новость №2. За месяц клещи покусали почти 400 омичей
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на сегодняшний день в медорганизации обратилось 268 взрослых и 127 детей, пострадавших от укусов клещей. Такое количество не превысило среднемноголетних значений. Также обошлось без инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. В Роспотребнадзоре отметили, что в этом году уже около 40 тысяч омичей поставили прививку против клещевого энцефалита. Уже исследовано 98,5% клещей снятых с людей, из них клещей зараженных боррелиями — 1,2%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 1,0%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека по 2,4%.
Новость №3. С 3 мая в Омске начнут отключать отопление
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что уже с завтрашнего дня начнут отключать отопление в жилых многоквартирных домам и административных зданиях во всех городских округах. Отметим, что в летний период планируют отремонтировать коммуникации и провести гидравлические испытания. Ранее Город55 сообщал, когда в Омске отключат горячую воду в этом году. Сначала это произойдет в Нефтяниках (на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской). А следом отключат горячую воду на бульваре Мартынова, проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Октября.