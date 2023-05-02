Смертельная инфекция на фермах. В нескольких районах Омской области ввели карантин

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Павлоградском и Нижнеомском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза животных. Очаги заражения нашли на трех фермах. В Павлоградском районе — в селе Тихвинка и деревне Божедаровка, в Нижнеомском районе — в селе Антоновка. Приказ об ограничительных мерах подписал начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко сегодня, 2 мая. Как следует из документа, карантин установлен до «принятия решения об его отмене».
В Нововаршавском районе Омской области также ввели карантин. Там. в деревне Красный Яр нашли очаг бешенства. Ограничения будут действовать до 27 июня. Соответствующий указ подписал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
На территории районов на время карантина запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки, ввозить и вывозить животных. А очаги заражения также запрещено посещать посторонним.
Ранее Город55 сообщал, что в Большереченском районе ввели карантин из-за лейкоза коров. Вспышки заболевания зафиксированы в личных хозяйствах в деревне Ростовка и селе Такмык, рядом с селами Почекуево, Могильно-Посельское, Чебаклы и Курносово.