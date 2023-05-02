Смертельная инфекция на фермах. В нескольких районах Омской области ввели карантин

В Павлоградском и Нижнеомском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза животных. Очаги заражения нашли на трех фермах. В Павлоградском районе — в селе Тихвинка и деревне Божедаровка, в Нижнеомском районе — в селе Антоновка. Приказ об ограничительных мерах подписал начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко сегодня, 2 мая. Как следует из документа, карантин установлен до «принятия решения об его отмене».