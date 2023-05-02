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Рябыкин отреагировал на назначение Курьянова на пост генменеджера омского «Авангарда»

2 мая 2023, 05:48
Фото: Город55
иллюстрация
Он считает, что Курьянов проявит себя в менеджерской сфере.

Бывший главный тренер омского хоккейного клуба Дмитрий Рябыкин рассказал, что знает Антона Курьянова «миллион лет». Он назвал нового генерального менеджера «сильным въедливым специалистом». По его мнению, Курьянов еще покажет себя в этой должности, так что «Авангард» сделал хороший выбор.

«Большой плюс Курьянова в том, что он был внутри всех хоккейных процессов „Авангарда“ последних лет, все знает не понаслышке. Наверное, ситуация действительно не самая простая, по ходу сезона на солидные условия были подписаны Найт и Буше, другие ребята тоже тянутся к таким суммам и контрактам. Это хоккейный бизнес. Думаю, новый менеджер во всем разберется. На весь бюджет ему надо подписать не пять-шесть хоккеистов, а два с половиной десятка. Будет идти шаг за шагом», — дал экспертный комментарий Рябыкин в разговоре с Russia-Hockey.ru.

Известно, что Курьянов и Рябыкин когда-то играли в одной команде и работали в одном тренерском штабе. Бывший же генеральный менеджер «омских ястребов» Рашид Хабибулин теперь работает в качестве ассистента генменеджера. Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, с чем связаны эти кадровые перестановки. По его словам, решение о назначении Курьянова принималось взвешенно и не за один день.

Ранее Город55 писал, что омский клуб покинут больше семи игроков, в том числе 22-летний нападающий Арсений Грицюк. Вместе с тем «Авангард» подписал контракт с чешским защитником Либором Шулаком. Он будет играть за омскую команду два года.

«Грицюка в „Авангарде“ точно не будет». Нападающий покинет Омск
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