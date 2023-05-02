Рябыкин отреагировал на назначение Курьянова на пост генменеджера омского «Авангарда»

Известно, что Курьянов и Рябыкин когда-то играли в одной команде и работали в одном тренерском штабе. Бывший же генеральный менеджер «омских ястребов» Рашид Хабибулин теперь работает в качестве ассистента генменеджера. Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, с чем связаны эти кадровые перестановки. По его словам, решение о назначении Курьянова принималось взвешенно и не за один день.