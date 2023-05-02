Рябыкин отреагировал на назначение Курьянова на пост генменеджера омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Бывший главный тренер омского хоккейного клуба Дмитрий Рябыкин рассказал, что знает Антона Курьянова «миллион лет». Он назвал нового генерального менеджера «сильным въедливым специалистом». По его мнению, Курьянов еще покажет себя в этой должности, так что «Авангард» сделал хороший выбор.
«Большой плюс Курьянова в том, что он был внутри всех хоккейных процессов „Авангарда“ последних лет, все знает не понаслышке. Наверное, ситуация действительно не самая простая, по ходу сезона на солидные условия были подписаны Найт и Буше, другие ребята тоже тянутся к таким суммам и контрактам. Это хоккейный бизнес. Думаю, новый менеджер во всем разберется. На весь бюджет ему надо подписать не пять-шесть хоккеистов, а два с половиной десятка. Будет идти шаг за шагом», — дал экспертный комментарий Рябыкин в разговоре с Russia-Hockey.ru.
Известно, что Курьянов и Рябыкин когда-то играли в одной команде и работали в одном тренерском штабе. Бывший же генеральный менеджер «омских ястребов» Рашид Хабибулин теперь работает в качестве ассистента генменеджера. Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, с чем связаны эти кадровые перестановки. По его словам, решение о назначении Курьянова принималось взвешенно и не за один день.
Ранее Город55 писал, что омский клуб покинут больше семи игроков, в том числе 22-летний нападающий Арсений Грицюк. Вместе с тем «Авангард» подписал контракт с чешским защитником Либором Шулаком. Он будет играть за омскую команду два года.