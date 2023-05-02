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РЭО: отходы удобрений направят на стройку и создание автодорог

2 мая 2023, 11:01
Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) договорились о содействии применению в экономике России вторичных продуктов, образующихся при производстве удобрений. Соглашение сторон отвечает задачам по организации экономики замкнутого цикла.

Одним из таких ресурсов является фосфогипс — побочный продукт производства минудобрений. Его планируется использовать в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и не только. Подписавшие соглашение стороны будут наблюдать за результатами этой работы.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, договоренности с РАПУ по применению вторсырья нацелены на реализацию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Помимо использования фосфогипса как удобрения и применения в производстве стройматериалов, его еще можно использовать в создании инновационного дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям.

«За 2021 год в стране образовалось более 12 млн тонн фосфогипса, из которых 3,2 млн тонн были утилизированы», — сообщил Буцаев.

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов в свою очередь заявил, что отечественные предприятия поставили перед собой цель использовать и перерабатывать как можно больше вторичного сырья, получаемого при производстве удобрений.

«Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс», - сказал он.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский также отметил, что в рамках соглашения будут рассмотрены варианты применения финансовых инструментов со стороны ППК «Российский экологический оператор», чтобы создать инфраструктуру и использовать фосфогипс в соответствии с законом.

Напомним, что в 2022 году кабмин утвердил отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В ней говорится о необходимости достигнуть показателей по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году.

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