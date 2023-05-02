РЭО: отходы удобрений направят на стройку и создание автодорог

Напомним, что в 2022 году кабмин утвердил отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В ней говорится о необходимости достигнуть показателей по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году.