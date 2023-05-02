РЭО: отходы удобрений направят на стройку и создание автодорог

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Одним из таких ресурсов является фосфогипс — побочный продукт производства минудобрений. Его планируется использовать в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и не только. Подписавшие соглашение стороны будут наблюдать за результатами этой работы.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, договоренности с РАПУ по применению вторсырья нацелены на реализацию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Помимо использования фосфогипса как удобрения и применения в производстве стройматериалов, его еще можно использовать в создании инновационного дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям.
«За 2021 год в стране образовалось более 12 млн тонн фосфогипса, из которых 3,2 млн тонн были утилизированы», — сообщил Буцаев.
Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов в свою очередь заявил, что отечественные предприятия поставили перед собой цель использовать и перерабатывать как можно больше вторичного сырья, получаемого при производстве удобрений.
«Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс», - сказал он.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский также отметил, что в рамках соглашения будут рассмотрены варианты применения финансовых инструментов со стороны ППК «Российский экологический оператор», чтобы создать инфраструктуру и использовать фосфогипс в соответствии с законом.
Напомним, что в 2022 году кабмин утвердил отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В ней говорится о необходимости достигнуть показателей по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году.